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Россия лидирует в Европе по числу завершивших курс вакцинации от коронавируса

Как сообщили в РФПИ, обе дозы вакцины "Спутник V" уже получили 3,5 млн россиян
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, - обе дозы вакцины "Спутник V" уже получили 3,5 млн россиян. Об этом заявил журналистам в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции - две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами", - сказал Дмитриев.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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