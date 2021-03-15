В Петербурге около 800 машин и 1,2 тыс. дворников чистят улицы города после снегопада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС. Почти 800 машин и 1,2 тыс. дворников вышли на улицы Петербурга для борьбы с последствиями мартовского снегопада. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"В понедельник утром Санкт-Петербург запорошило мокрым мартовским снегом. На уборку городских улиц выведены 783 единицы техники и 1 206 работников ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аллеи, бульвары, дорожки в скверах и парках чистят еще 85 машин и 468 специалистов садово-парковых предприятий. Прошедшей ночью город убирали 687 единиц техники и 307 дворников. Сейчас дорожные службы проводят противогололедную обработку дорог, подметают и расчищают дороги от снега и мусора. Собранный снег формируется в валы, а затем вывозится на снегоплавильные и снегоприемные пункты "Водоканала Санкт-Петербурга".

В пресс-службе добавили, что с 9 по 14 марта дорожные предприятия отправили на утилизацию почти 99 тыс. кубометров снега. Всего за зимний период работы пункты водоканала утилизировали 1,355 тыс. кубометров снега. За всю зиму в городе выпало более 170 см снега.

В течение минувшей недели в среднем на уборку города днем выходило 800 единиц техники и 1 190 работников ручного труда, ночью - 772 единицы и 320 дворников. Скверы, сады и парки ежедневно в среднем чистили около 80 машин и почти 400 специалистов.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня в Петербурге будут идти небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. В комитете уточнили, что высота выпавшего снега может составить до 3 см. Температура воздуха в городе в настоящее время составляет около одного градуса тепла. Ночью столбик термометра может опуститься до минус одного градуса.