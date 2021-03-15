Китай упростит въезд только для привитых китайской вакциной, прибывших через Гонконг

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китайские власти с понедельника упрощают въезд только для привитых китайской вакциной иностранцев, прибывающих в страну через Гонконг. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Насколько мне известно, соответствующая мера по упрощению въездных процедур для иностранцев касается только тех, кто привился китайской вакциной и въехал на территорию Китая через Гонконг", - сообщил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнил дипломат, граждане других государств, прибывающие в КНР через все прочие города, обязаны соблюдать все существующие требования китайского правительства. Он также добавил, что приезжающие в страну должны проходить карантин.

Признание вакцинации

Представитель МИД отметил, что китайские власти готовы к взаимодействию с другими странами для взаимного признания вакцинации от коронавируса национальными препаратами.

"Мы готовы к активному сотрудничеству с другими странами с целью обоюдного признания вакцинации", - сказал он.

По словам дипломата, при реализации программы по упрощению въезда в страну иностранных граждан Пекин придерживается избирательной стратегии и может предпринимать неодинаковые меры в отношении представителей разных стран. "Советую вам следить за ситуацией, в частности за объявлениями консульств Китая в соответствующих государствах", - добавил Чжао Лицзянь.

По данным Комиссариата МИД КНР в Гонконге, Китай упрощает правила въезда для иностранцев, привитых вакциной национальной разработки. Данная мера вступила в силу 15 марта, она распространяется на тех, кто имеет сертификат о вакцинации китайским препаратом и получил две дозы, либо одну более чем за 14 дней до подачи заявления на получение визы. Иностранцы, привитые таким образом, при пересечении границы в упомянутом специальном административном районе не должны предъявлять документ о сдаче отрицательного теста на коронавирус.