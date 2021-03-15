Более 14 тыс. гражданских получили помощь в военных медучреждениях в пандемию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Военные медицинские учреждения оказали помощь более 14 тыс. гражданских за время пандемии коронавируса. Об этом заявил в понедельник начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

"Мы первые начали понимать, с какой проблемой мы столкнулись, и оказали помощь гражданскому населению. Мы полностью закрыли свои проблемы. Поэтому на наших койках, в наших госпиталях лечилось и гражданское население. 14 тыс. человек из гражданских получили лечение в наших военно-медицинских организациях", - сказал Тришкин на круглом столе, посвященном медицинскому обеспечению Вооруженных сил России под председательством главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Тришкин также отметил, что в оказании медицинской помощи были задействованы 136 госпиталей, где под борьбу с коронавирусом были зарезервированы более 13 тыс. коек.