Депутата, которая хочет отменить всероссийскую проверочную работу, пригласили ее написать

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пригласил депутата Госдумы Елену Строкову, которая ранее предложила отменить всероссийские проверочные работы (ВПР), лично поучаствовать в написании итоговой контрольной, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма.

"Предлагаем Вам принять участие в написании ВПР, которые в этом году будут проходить начиная с 15 марта, в одной из образовательных организаций на территории Московской области (город Красногорск)", - говорится в письме за подписью Музаева.

В письме отмечается, что проведение проверочных работ имеет высокую социальную значимость и в связи с этим привлекает к себе повышенный общественный интерес. "Поэтому очень важно обозначить в информационном поле четкие и понятные общественности цели и задачи ВПР, привлекая к участию в данной процедуре известных общественных и политических деятелей", - говорится в письме.

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ обучающимися всей России, задания работ разрабатываются на федеральном уровне в строгом соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, следует из документа.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.