Минобороны не планирует новых отсрочек для выпускников медвузов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ не планирует введения новых отсрочек от призыва на военную службу выпускникам медицинских вузов для прохождения аккредитации. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Дмитрий Касперович.

"Что касается предоставления им [выпускникам медицинских вузов] дополнительной отсрочки от призыва для прохождения аккредитации, то напомню, в 2020 году этот вопрос поднимался и правительством был дан отрицательный отзыв на этот вопрос и на соответствующий законопроект", - заявил Касперович на совместном заседании комитетов Госдумы по охране здоровья и по обороне.

По его словам, такая позиция обусловлена тем, что из общей массы призывников можно призывать на военную службу лишь 15%, а у 85% есть разного рода отсрочки.

Правила предоставления отсрочек от призыва на военную службу на время обучения в медицинских вузах останутся без изменений. "Студенты медицинских образовательных организаций имеют законодательно установленное право на отсрочку от призыва на весь период освоения образовательных программ. После получения медицинского или фармацевтического образования выпускники являются дипломированными специалистами, и если они не прошли обучение в военно-учебных центрах по программам подготовки офицеров запаса или сержантов, то они на общих основаниях подлежат призыву на военную службу", - отметил Касперович.

Согласно действующим правилам, наличия диплома о медицинском образовании недостаточно для начала полноценной медицинской практики. После окончания вуза молодой медик обязан пройти первичную государственную аккредитацию специалиста.