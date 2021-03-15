Facebook и Instagram начали помечать посты о вакцинах от COVID-19

ТАСС, 15 марта. Администрации социальных сетей Instagram и Facebook, которыми владеет одноименная американская компания, начали добавлять специальные пометки к постам о вакцинах от коронавируса в целях предотвращения распространения дезинформации. Об этом в понедельник сообщается на сайте компании.

"Мы продолжаем расширять наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19, добавляя пометки к постам в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины", - говорится в публикации.

Как поясняет компания Facebook, данные маркировки содержат достоверную информацию о безопасности вакцин, предоставленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Процесс маркировки публикаций начинает распространяться в указанных соцсетях по всему миру на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках. "В ближайшие недели мы добавим дополнительные языки", - отметили в компании.