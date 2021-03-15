Глава Минздрава Австрии сообщил о начале третьей волны пандемии в стране

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер заявил в понедельник, что в Австрии началась третья волна пандемии.

"Я наблюдаю в Австрии сейчас начало третьей волны. Она во многих случаях есть по всей Европе. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения осенней ситуации (массового распространения инфекции во время второй волны)", - сказал министр в эфире австрийской радиостанции О-1.

По его словам, избежать бесконтрольного роста числа заболевших необходимо путем организации тестирования жителей на новый коронавирус при выезде из регионов, особенно сильно затронутых пандемией.

В Австрии в марте в результате ослабления жесткого карантина ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом приблизился к 3 тыс. В феврале этот показатель держался у отметки в 2 тыс. случаев.

С 8 февраля австрийские власти в рамках ослабления жесткого карантина открыли школы, объекты сферы торговли, музеи, предприятия сферы услуг с условием обязательного ношения масок типа FFP2. Для посещения салонов красоты и школ нужно заранее сдать тест на коронавирус. Ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания в настоящее время остаются в силе. Обычный карантин действует в Австрии с 3 ноября 2020 года.