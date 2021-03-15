В ГД внесли законопроект о праве регионов регулировать число бездомных животных в приютах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать число бездомных животных, находящихся в приютах. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Авторами законопроекта выступили член думского комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова и зампредседателя комитета Надежда Максимова, а также член комитета по госстроительству и законодательству Марина Беспалова. Они предлагают закрепить в законе об ответственном обращении с животными положение о праве органов госвласти субъектов РФ осуществлять собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности.

Как отмечают авторы инициативы, нововведения направлены "на исключение пребывания на "законных основаниях" бездомных животных на улицах и в местах общего пользования городов и населенных пунктов". В частности, депутаты предлагают прописать в законе об ответственном обращении с животными принцип приоритета безопасности человека и общества. Так, напоминают авторы инициативы, закон сегодня устанавливает в отношении животных без владельцев метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). "Данная процедура удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал. Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По данным авторов проекта, через метод ОСВВ прошло много стран, он "был признан неэффективным", так как не дает полного контроля над животными и легализует явление бездомности. "Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками (шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия), создают негативные последствия как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходимы безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными", - отмечают авторы инициативы, подчеркивая, что бездомность животных "необходимо рассматривать как негативное явление".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, опыт работы муниципалитетов за истекшие два года показал "недостаток финансовых ресурсов для выполнения в полном объеме положений закона в части формирования в необходимом количестве приютов для животных, а также обеспечения приютов специалистами и питанием для животных".