ABC: в США зафиксировали рекордный рост числа малолетних мигрантов, задержанных на границе

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Стремительный рост числа малолетних мигрантов, задерживаемых правоохранительными службами США на границе с Мексикой, чреват возникновением беспрецедентной кризисной ситуации в стране. Об этом сообщил в понедельник телеканал ABC.

В результате в участках погранслужбы сейчас находятся 4,8 тыс. малолетних нелегалов, что на 25% больше аналогичного показателя середины прошлой недели - рекордно высокого уже на тот момент, - и эта цифра продолжает неуклонно расти. Дети, по информации телеканала, нередко вынуждены спать прямо на полу, а в условиях скученности им не обеспечиваются даже элементарные меры предосторожности, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующая процедура предусматривает их перевод в приюты в ожидании решения их дальнейшей судьбы, но это представляется проблематичным, так как и приюты переполнены. По данным газеты The Washington Post, на прошлой неделе в различных центрах временного содержания детей-мигрантов на южных границах страны находились более 8,5 тыс. несовершеннолетних.

В итоге, согласно источникам телеканала, дети в участках погранслужб фактически размещаются в камерах, рассчитанных для суточного содержания взрослых, а разрешенное в связи со "сложными условиями" время их нахождения там увеличено до 117 часов, что на 45 часов превышает установленный законом срок содержания под стражей без предъявления обвинения.

"Там нет никакого социального дистанцирования, а эти объекты достигли предела своей запланированной нагрузки", - цитирует телеканал члена Палаты представителей Конгресса США Веронику Эскобар (демократ от штата Техас), посетившую на днях места временного содержания малолетних мигрантов.

Как сообщает ABC, сотрудники пограничной службы США ежедневно задерживают около 500 детей и подростков, незаконно прибывающих в страну без сопровождения взрослых За последние четыре недели, по подсчетам телеканала, на границе с Мексикой задержали около 15 тыс. несовершеннолетних, что телеканал назвал "беспрецедентным числом".

В минувшие выходные Министерство внутренней безопасности США вынуждено было обратиться за помощью в решении обостряющейся проблемы к Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям страны. Неделей ранее федеральные власти занялись поисками пустующих помещений для временного размещения в них детей-мигрантов. Такой запрос, в частности, получило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, выразившее готовность помочь и предоставить для указанных целей один из своих объектов в штате Калифорния.