Премьер Баварии заявил, что ЕС должен скорее изучить вопрос допуска вакцин из РФ и Китая

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Евросоюз должен как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Трансляцию вел телеканал N-TV.

"Допуск новых вакцин необходимо ускорить. Процедура рассмотрения длится слишком долго", - сказал он. "Поэтому в особенности касательно России и Китая нужно предпринять активные попытки получить вакцины, а также как можно скорее изучить их [допуск]", - считает Зедер.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.