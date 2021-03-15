Синоптики прогнозируют "температурные качели" в регионах Центральной России

ТАСС, 15 марта. Синоптики прогнозируют колебания температуры воздуха от плюс 3-5 градусов в дневные часы до минус 4-7 градусов по ночам в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 16-17 марта. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе ожидаются "температурные качели" - колебания температуры воздуха от положительных до отрицательных значений. "Завтра по области ночью - от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - 2-7 градусов тепла, послезавтра днем - от минус 1 до плюс 4, а ночью - от нуля до минус 5 градусов. К концу среды ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя", - сказал Гусев.

Перепад температуры в среднем на 10 градусов прогнозируется во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Ярославской областях, где 16-17 марта ночами воздух будет остывать до минус 6-7 градусов, а днем - прогреваться до плюс 3-4 градусов. "17 марта будет облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки - мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус 1-6 градусов, днем - до минус 5 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях в ближайшие двое суток также возможен мокрый снег, местами дождь, днем, по информации местных ЦГМС, ожидается до плюс 3-5, ночами - до минус 1-2 градусов. По данным сайта Гидрометцентра России, из-за влияния атмосферных фронтов 16-17 марта в ЦФО в отдельных районах возможны сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.