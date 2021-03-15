Через Facebook можно будет записаться на прием к врачу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава компании Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске программы информационной поддержки 50 млн человек в получении вакцины от коронавируса.

"Мы приступаем к запуску информационной программы, которая поможет 50 млн человек быстрее получить вакцину от COVID-19", - сообщил в понедельник основатель корпорации на своей странице в Facebook.

Как поясняет Цукерберг, компания приступила к внедрению инструмента, который обеспечит пользователей всей необходимой информацией о пунктах вакцинации, а также предоставит возможность записаться на прием к врачу. Функция будет доступна на странице пользователей в специальном разделе, сообщения из него будут автоматически встраиваться в новостную ленту. Подобная функция будет также интегрирована в принадлежащей компании Facebook соцсети Instagram.

"Мы работаем с органами здравоохранения и властями над расширением их чат-ботов [мессенджера] WhatsApp для помощи людям в регистрации на получение прививки", - добавил Цукерберг. По его словам, количество сообщений с информацией о коронавирусе, отправленных через чат-боты, достигло 3 млрд. Инструмент уже широко используется правительствами, НКО и международными организациями.