Сенатора Пономарева похоронят 16 марта на Домодедовском кладбище

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев, скончавшийся на 68-м году жизни от остановки сердца, будет похоронен 16 марта на Домодедовском кладбище в Московской области, сообщил ТАСС в понедельник источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Прощание состоится завтра в ритуальном зале Центральной клинической больницы, похороны пройдут на Домодедовском кладбище", - сказал источник.

Ранее источник в Совфеде рассказал ТАСС, что Пономарев умер от остановки сердца, причина смерти не связана с коронавирусом.

Пономарев родился 1 января 1954 года. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года. До наделения полномочиями сенатора он был депутатом Тюменской облдумы шестого созыва.