{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сенатора Пономарева похоронят 16 марта на Домодедовском кладбище

Михаил Пономарев умер на 68-м году жизни от остановки сердца

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев, скончавшийся на 68-м году жизни от остановки сердца, будет похоронен 16 марта на Домодедовском кладбище в Московской области, сообщил ТАСС в понедельник источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Прощание состоится завтра в ритуальном зале Центральной клинической больницы, похороны пройдут на Домодедовском кладбище", - сказал источник.

Ранее источник в Совфеде рассказал ТАСС, что Пономарев умер от остановки сердца, причина смерти не связана с коронавирусом.

Пономарев родился 1 января 1954 года. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года. До наделения полномочиями сенатора он был депутатом Тюменской облдумы шестого созыва.

Теги
Россия
Путин отметил активное развитие Сириуса как образовательного центра
По словам президента РФ, кластер становится центром для подготовки талантливых детей и переподготовки преподавателей
Читать полностью