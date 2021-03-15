Мишустин предложил привлекать родителей к контролю питания в школьных столовых

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает родителей "самыми объективными и независимыми" контролерами качества питания в школьных столовых. Об этом он заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"В барнаульской школе, где мы были (премьер посещал ее в начале марта - прим. ТАСС), родители принимают участие в контроле за организацией питания, я сам это видел, - сказал Мишустин. - Это очень хороший опыт, надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе: они лучше всех понимают, что нужно их детям, что будет им на пользу. Это, наверное, самый объективный и независимый контроль".

Мишустин назвал недопустимыми факты отравления детей в школьных столовых. "В последнее время были случаи отравления детей в школьных столовых, самый крупный - в Красноярском крае, - напомнил он. - Конечно, это недопустимо. Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой".

Премьер потребовал от своего заместителя Татьяны Голиковой доложить о принимаемых мерах. Он поручил ей держать ситуацию на контроле и обратил внимание губернаторов на эту проблему. "Все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, - подчеркнул глава кабмина. - Но мало просто организовать эту работу. Надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда, и контролировать весь процесс. Недопустимо проявлять халатность по отношению к детям и уж тем более к их здоровью".