Песков переадресовал во ФСИН вопрос о местонахождении Навального

Ранее в пятницу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания. В свою очередь сотрудники колонии в Покрове не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть адвокатам Алексея Навального сведения о его доставке к ним.

"Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний. И именно эта служба обладает этой информацией. Согласитесь, что администрация президента - это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями", - сказал Песков.

Комментируя ремарку представителей прессы о том, что к фигуре Навального приковано внимание мирового сообщества, Песков подчеркнул, что "это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда". "Мы не располагаем информацией о том, где отбывают срок осужденные. Такую информацию нам никто не предоставляет", - добавил он.

При этом представитель Кремля заметил, что ему неизвестно об отношении президента РФ Владимира Путина к сложившейся практике, когда адвокаты и члены семьи осужденных могут не знать, где находятся их подзащитные и родственники. "Мне неизвестно об отношении президента к такой практике", - сказал Песков. При этом он отметил, что существует определенный порядок отбывания срока наказания и определенный порядок информирования родных и близких осужденного. "Мне этот порядок неизвестен. Если есть действительно интерес, стоит обратиться во ФСИН за разъяснениями", - посоветовал пресс-секретарь президента.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Как пояснили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, это будет одна из колоний в Центральном федеральном округе. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более 2,5 года.