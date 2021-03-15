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Гидрометцентр ожидает аномального подъема воды в некоторых реках Сибири и Дальнего Востока

На европейской части России, по словам специалистов, половодье пройдет в пределах нормы

ТАСС, 15 марта. Высота подъема воды до аномальных показателей в период половодья в России ожидается в реках Мурманской области, в регионах Сибири, на реках Приморского края, Чукотского автономного округа, Сахалина, в остальных регионах характер половодья будет спокойным, сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

"В целом характер половодья на европейской территории России, высота подъема воды весной - ожидается норма и преимущественно меньше нормы. Больше обычного половодье будет на реках Мурманской области, на Вятке, это северный приток Волги, на Тоболе. В Сибири наибольший подъем уровня воды - это верхняя Обь, Иртыш, Ишим, это Нижняя Обь и ее притоки, Приморский край, здесь мы ожидаем половодье выше обычного, выше, чем а прошлом году", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Борща, подъем воды в реках до аномальных показателей также ожидается на реках Сахалина, на западе и севере Камчатского края и в некоторых реках Чукотского автономного округа.

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайМурманская областьСахалинская областьЧукотский автономный округ
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