Песков: попытки политизировать тему вакцины от ковида не остановят работу РФ в этой сфере

"К нашему сожалению, мы не можем так сказать", - ответил в понедельник представитель Кремля на вопрос журналистов, не видят ли в Кремле политизации вопроса вакцинации от коронавируса российским препаратом. "Президент [России Владимир] Путин всегда с самого начала этой истории выступал против политизации вакцинной тематики. Наша общая задача - как можно быстрее привить соответствующую часть человечества, чтобы остановить эту пандемию", - напомнил Песков. По его словам, "президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов".

"Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место, мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, заявлений не очень удачных", - отметил представитель Кремля. Он убежден, что "все это никоим образом не останавливает добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку".