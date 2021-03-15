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Пандемия COVID-19

Песков: попытки политизировать тему вакцины от ковида не остановят работу РФ в этой сфере

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин всегда был против того, чтобы эта тема "становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Попытки политизировать тему вакцинации не остановят добросовестную работу российских ученых и специалистов, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"К нашему сожалению, мы не можем так сказать", - ответил в понедельник представитель Кремля на вопрос журналистов, не видят ли в Кремле политизации вопроса вакцинации от коронавируса российским препаратом. "Президент [России Владимир] Путин всегда с самого начала этой истории выступал против политизации вакцинной тематики. Наша общая задача - как можно быстрее привить соответствующую часть человечества, чтобы остановить эту пандемию", - напомнил Песков. По его словам, "президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов".

"Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место, мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, заявлений не очень удачных", - отметил представитель Кремля. Он убежден, что "все это никоим образом не останавливает добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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