Володин предложил главе ПАСЕ обсудить продвижение российских вакцин на европейский рынок

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом в понедельник предложил обсудить продвижение российских вакцин на европейский рынок.

"Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня", - приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.

"Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?" - добавил спикер Госдумы.

По его словам, многие граждане РФ, которые раньше с радостью ехали на работу в Европу, "сейчас, столкнувшись с пандемией и с тем, как организовано здравоохранение во многих европейских странах, оттуда бегут и делают все для того, чтобы попасть на лечение в Россию".