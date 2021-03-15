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Пандемия COVID-19
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Володин предложил главе ПАСЕ обсудить продвижение российских вакцин на европейский рынок

Спикер Госдумы подчеркнул, что есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российских препаратов на рынок Европы
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс (слева) и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (справа) Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс (слева) и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (справа)
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом в понедельник предложил обсудить продвижение российских вакцин на европейский рынок.

"Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня", - приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы.

"Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?" - добавил спикер Госдумы.

По его словам, многие граждане РФ, которые раньше с радостью ехали на работу в Европу, "сейчас, столкнувшись с пандемией и с тем, как организовано здравоохранение во многих европейских странах, оттуда бегут и делают все для того, чтобы попасть на лечение в Россию".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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