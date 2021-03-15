Путин обсудит развитие Сириуса с главой фонда "Талант и успех"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой и обсудит с ней развитие федеральной территории Сириус, где находится одноименный образовательный кластер. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент в понедельник работает в Кремле. "Сегодня Путин посвятит время вопросам развития Сириуса", - указал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Сириус - это "проект, идея создания которого принадлежит лично президенту Путину". Пресс-секретарь главы государства добавил, что это также проект, который "был инициирован и развивается под неусыпным вниманием президента". Он "сейчас представляет собой уже весьма многогранное предприятие, столь необходимое для молодежи, для методик образования, для науки, для спорта, который сейчас уже фактически трансформировался в первую федеральную территорию" в России.

"Все эти вопросы, вопросы развития Сириуса, сегодня президент будет обсуждать с Еленой Шмелевой, руководителем фонда "Талант и успех", - заключил Песков.