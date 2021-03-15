Мишустин поручил вести постоянный мониторинг паводковой ситуации в регионах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил постоянно контролировать паводковую ситуацию в регионах и призвал подойти к этому "со всем вниманием и ответственностью".

В понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров отметил, что готовность к предстоящим паводкам - "важная тема, которая требует оперативного реагирования курирующих ведомств". Как пояснил премьер, "зима была снежная, и в ряде регионов есть серьезные риски подтоплений во время весеннего половодья".

"Важно вести постоянный мониторинг положения дел по крупным рекам. Прошу отнестись к реализации противопаводковых мероприятий со всем вниманием и ответственностью", - обратился Мишустин к участникам совещания.

Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о безопасности людей, в том числе тех, кто живет на удаленных территориях, а потому особенно уязвим в случае стихийного бедствия. Кроме того, своевременная профилактика поможет сократить материальные риски, добавил председатель российского правительства.

"Нужно провести селекторное совещание с губернаторами о готовности регионов к борьбе с паводками, выяснить, насколько на местах готовы к возможным осложнениям, а также уточнить, какая помощь им требуется", - распорядился Мишустин. Он поручил профильным вице-премьерам Виктории Абрамченко и Юрию Борисову "совместно взять под контроль работу по этому направлению и докладывать об общей ситуации".