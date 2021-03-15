Песков: избирательного подхода в работе правоохранительных органов касательно Чечни нет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы не проявляют избирательного подхода при проверке информации о возможных преступлениях, совершаемых в Чечне. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такого ощущения нет", - ответил он на вопрос, ощущают ли в Кремле, что следственные структуры могут проявлять избирательность по отношению к сообщениям о преступлениях в Чечне. "Правоохранительные органы выполняют свои функции, никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может. И в силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости", - сказал представитель Кремля.

Просьбу прокомментировать публикации о якобы внесудебных казнях на территории республики Песков переадресовал в профильные ведомства. Он сообщил, в частности, что в Кремле видели публикацию "Новой газеты" о якобы имевших место преступлениях силовиков в республике. "Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах, поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, эти проверки смогут состояться", - отметил пресс-секретарь президента.