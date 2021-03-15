Почти на 20% снизилась заболеваемость туберкулезом в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 20% в прошлом году по сравнению с результатами 2019 года. Количество выявленных случаев заражения в 2020 году составило 1,5 тыс., об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Заболеваемость туберкулезом в Московской области снизилась на 20% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По итогам 2020 года число впервые выявленных больных туберкулезом на территории Подмосковья составило 1 523 человека - на 357 меньше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что в Московской области функционирует центр госпитализации больных туберкулезом, который позволяет контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории региона.

"Значительно снизилось общее количество больных туберкулезом на 34%. В Московской области все пациенты обеспечены необходимыми противотуберкулезными препаратами и более 80% пациентов полностью излечились от туберкулеза в 2020 году", - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста-фтизиатра Московской области Сергея Смердина.