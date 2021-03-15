В Москве зарегистрировано свыше 171 тыс. заразившихся коронавирусом старше 65 лет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 171 тыс. пожилых людей с коронавирусом зарегистрировано в Москве с начала пандемии, это 18% от общего объема всех заболевших. Об этом сообщил заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

"Всего пациентов старше 65 лет с подтвержденным коронавирусом - 171 281 -18% от всех заболевших. Из них на амбулаторном лечении находилось и находится сейчас - 126 690, что составляет 17% от всех, кто лечился дома", - сказал Безымянный.

Он уточнил, что, согласно исследованиям, всего в Москве зарегистрировано 16 013 бессимптомных пациентов старше 65 лет с подтвержденным диагнозом, в легкой форме - 34 342, средней форме - 19 046, тяжелой форме - 57 289. За это время было госпитализировано пациентов старше 65 лет с коронавирусом 60 437, что составляет 8% от всех, кто был на карантине.

По словам специалиста, всего было выявлено коронавирусных пневмоний в результате КТ 70 707. Что составляет 25% от всех проведенных КТ-исследований.

"Кроме того, если житель старше 65 лет попадал под категорию "контактный", но при этом был здоров, то такому человеку предлагалось переехать в обсерватор в том случае, если невозможно было обеспечить раздельное проживание с зараженными родными. <…> Если у пациентов определялся коронавирус, то они находились на ежедневном контроле комплекса социального развития. При ухудшении состояния пациента, чтобы оценить состояние организма и применить соответствующую тактику - направление на КТ или госпитализация, к нему выезжали врачи", - добавил Безымянный.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 001 747 случаев заражения, из них 1 353 за последние сутки. Выздоровели 921 424 человека, умерли 15 815.