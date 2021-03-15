Голикова сообщила, что Роспотребнадзор проверил организацию питания в 54% школ РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверил 24,2 тыс. школ, что составляет 54% от общего числа школ в РФ, на предмет качества организации питания и 4,3 тыс. поставщиков продуктов. В 15% случаях выявлены нарушения хранения продуктов, в 13% - маркировки продуктов, в 12,3% - сроков прохождения медосмотров персоналом пищеблока, сообщила в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании членов правительства.

"По поручению президента страны Роспотребнадзором по состоянию на 5 марта текущего года проверено более 24,2 тыс. школ - это 54% от имеющихся и более 4,3 тыс. поставщиков продуктов, которые работают в этом проекте <…> О конкретных нарушениях, которые продолжают выявляться в ходе проверок Роспотребнадзора: это нарушение условий хранения ряда продуктов - это 15% проверок, нарушение маркировки продуктов - 13%, нарушение объемов и сроков прохождения медосмотров персоналом пищеблока - 12,3%, нарушение требований к документации, которая гарантирует качество и безопасность медицинских продуктов - 9,5%, допуск к работе лиц, не имеющих соответствующего обучения - 9,5%", - сообщила она.

Голикова сказала, что с начала сентября 2020 года 7,3 млн учащихся 1-4 классов в 39,2 тыс. школах России обеспечены горячим питанием. На эти цели в 2021 году направлено 59,2 млрд рублей. По ее словам, в целом проект запущен "практически без сбоев".

"На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в 10 регионах страны осталось 295 школ, до конца не устранивших замечания", - добавила она. Голикова уточнила, что на уровне правительства создан оперативный штаб, который доложит об окончательных результатах проверок 1 апреля 2021 года. "По всем фактам выявленных нарушений приняты меры, положенные законодательством: наложены штрафы на сумму более 147 млн рублей, изъято около 59 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям, приостановлена деятельность 146 поставщиков продуктов и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков", - добавила она.

О питании в школах

Голикова отметила, что реагирование по ситуации с массовым отравлением школьников в Красноярском крае и неподтвердившимися сообщениями об отравлении в Барнауле на прошлой неделе осуществлял штаб Министерства просвещения. "В последнем случае руководители Роспотребнадзора и Минпросвещения координировали ситуацию в Алтайском крае на месте. По итогам проверки в Красноярске возбуждено три уголовных дела, приостановлена деятельность организаций поставщиков продуктов, проведены многочисленные проверки, уволен ряд лиц, произведена смена поставщика овощных продуктов", - уточнила она.

Вице-премьер подчеркнула, что в целом по сравнению с прошлым учебным годом более чем в три раза сократилось число необоснованной замены блюд в меню школьников, исключены из питания детей отдельные виды продуктов. "Почти во всех регионах показатель суммарной массы выдаваемых в завтраке блюд был доведен до нормы 500 г - в прошлом году в среднем это было 410. В соответствии с принципами здорового питания сокращено количество колбасных и кондитерских изделий и увеличена доля фруктов и овощей", - отметила Голикова.