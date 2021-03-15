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Пандемия COVID-19

Источник: ЕК может попытаться взять под контроль поставки "Спутника V" в страны ЕС

Для этого Еврокомиссия может пойти на заключение общеевропейского контракта с Российским фондом прямых инвестиций, заявил дипломатический источник
© Александр Река/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) может пойти на заключение общеевропейского контракта с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку в страны ЕС "Спутника V", чтобы взять поставки российской вакцины в Евросоюз под свой контроль.

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Такое мнение выразил ТАСС в понедельник дипломатический источник в Брюсселе, подчеркнув, что "с российской стороной Еврокомиссия пока переговоров не ведет".

"Россия уже начала поставлять свою вакцину в Венгрию и Словакию <...>. В этих условиях Еврокомиссия потенциально может пойти на заключение контракта от имени ЕС с производителем "Спутника V", что обяжет страны сообщества получать российскую вакцину только через европейские механизмы распределения (через Брюссель - прим. ТАСС), как это сейчас делается сейчас [с вакцинами западного производства]", - заявил дипломат.

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