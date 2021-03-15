В Ленинградской области открыли первое отделение для реабилитации женщин после родов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Первое в регионе отделение для реабилитации женщин после родов открыли в Сертоловской больнице Ленинградской области. Женщины будут находиться в учреждении вместе с детьми и проходить лечебно-оздоровительную программу, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В Сертоловской городской больнице с 15 марта открывается дневной стационар для женщин после родов и малышей. Здесь созданы условия для реабилитации мамы через два месяца после родов. Под пристальным вниманием медиков репродуктивная функция, эндокринная система, а также психологическое состояние женщин. Во время пребывания в учреждении они получат все необходимое - физиотерапию, профилактические процедуры, консультации специалистов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, младенцы будут находиться в одной палате с мамой. Для детей также запланирована лечебно-оздоровительная программа. В нее входит осмотр невролога, ортопеда, динамическое наблюдение педиатра, массаж и физиотерапия при необходимости. В случае нахождения мамы на процедурах за ребенком будет присматривать в специальной оборудованной комнате квалифицированная детская медицинская сестра.

Направление на пребывание в отделении при наличии определенных показаний можно получить у акушера-гинеколога, педиатра, невролога, ортопеда поликлиники. В отделении предусмотрено 15 коек для жительниц Ленинградской области и две - для приезжающих из Санкт-Петербурга. Пройти реабилитацию женщина сможет четыре раза в год с промежутком в три месяца.