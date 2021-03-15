В Калининградской области кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей круглосуточно

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Предприятия общепита в Калининградской области получили разрешение на круглосуточное обслуживание клиентов с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Предприятиям общепита в Калининградской области с 16 марта разрешено принимать посетителей в круглосуточном режиме. Действовавшее до 15 марта ограничение по времени работы с 06:00 до 00:00 продлеваться не будет", - сообщил Лысков, добавив, что заведения должны учитывать при работе рекомендации Роспотребнадзора.

В региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией добавили, что с 16 марта также прекращает действовать запрет на проведение банкетов и корпоративов.

Смягчение ограничительных мер обусловлено наблюдающейся стабилизацией обстановки с распространением нового коронавируса. При этом пока сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, масочный режим в общественных местах и на транспорте. Для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями до 22 марта действует режим самоизоляции.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 15 марта в регионе выявлено 29 367 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 73 за прошедшие сутки. Вылечились 26 918 пациентов, умерли 330 человек, остаются под медицинским наблюдением 3 095 человек.