Гидрометцентр сообщил, что приток воды в Крыму во втором квартале 2021 года достигнет 63%

ТАСС, 15 марта. Приток воды в водохранилища Республики Крым во втором квартале этого года составит до 63% от нормы. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ на онлайн-конференции.

"Во втором квартале тало-дождевой приток воды в водохранилища на реках Республики Крым составит лишь 25-63% нормы. <...> В Чернореченское водохранилище приток составит 50-75% нормы, Белогорское - 30-50%, Симферопольское, которое сейчас наполнено только на 7%, - 20-30% нормы, Партизанское - 20-35% нормы", - сказал он, добавив, что существующую ситуацию с недостатком воды могут исправить дожди, которые обычно проходят в мае - июне.

Борщ отметил, что приток воды в водохранилище Волжско-Камского каскада будет примерно таким же, как в прошлом году, - 85-105% нормы. Небольшой приток (25-35%) и проблема с половодьем сохранится на Дону в Цимлянском водохранилище. Значительный приток будет в водохранилище Ангаро-Енисейского каскада - около 110-130% нормы. Такой же уровень ожидается в Саяно-Шушенском и Иркутском водохранилищах.

Ученый подчеркнул, что предварительная оценка притока воды в крупные водохранилища на реках России необходима для качественной работы гидроэнергетики, речного транспорта и водоснабжения.