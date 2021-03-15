Суд 7 апреля рассмотрит дело таксиста, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН 23 января

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 7 апреля рассмотрит дело водителя такси Валерия Евсина, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание сегодня было отложено на 7 апреля в связи с неявкой потерпевшего", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке - без проведения судебного разбирательства - в связи с признанием обвиняемым своей вины.

Валерий Евсин был задержан по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН у цирка на Цветном бульваре в ходе несанкционированной акции 23 января. В конце января Пресненский суд Москвы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

10 марта Пресненский суд вынес первый приговор по делу о применении насилия к полицейским на акции 23 января. К одному году колонии условно суд приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского.