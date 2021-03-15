"Новая газета" сообщила о резком химическом запахе в московской редакции

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Новая газета" сообщила о стойком резком химического запахе в московской редакции издания в Потаповском переулке.

В сообщении на сайте газете говорится, что в настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ, которые устанавливают источник запаха.

По данным издания, его почувствовали все посетители и сотрудники редакции и соседних организаций. Уточняется, что здание представляет собой режимный объект. Эвакуация сотрудников не проводилась.

В свою очередь источник в экстренных службах города подтвердил ТАСС, что оперативные службы проверяют здание в центре Москвы, где располагается редакция "Новой газеты", после сообщения о распылении химических веществ.

"Поступило сообщение о распылении химических веществ и резком запахе в редакции Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве. Сообщение проверяется оперативными службами. Опасных веществ пока не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Собеседник ТАСС уточнил, что, по предварительным данным, перед входом в здание найдено зеленое пятно, следов химии не обнаружено.