Малообеспеченные семьи Подмосковья смогут получить выплаты на 124 тыс. детей от 3 до 7 лет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Семьи Московской области со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в текущем году смогут получить ежемесячные выплаты на 124 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщила в ходе совещания с зампредами правительства Подмосковья и главами городских округов министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"В марте 2020 года был принят указ президента о выплате малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, размер которого равен 50% прожиточного минимума на ребенка. В Московской области эта величина составляет 6 344 рубля. Сейчас в марте этого года в указ были внесены изменения, где изменился размер выплаты. Размер выплаты будет составлять 50%, 75% и 100% на ребенка и будет зависеть от того, вышла ли семья из черты бедности. <...> В 2020 году таких детей у нас было 112 тысяч, в 2021 году мы предполагаем, что их будет по прогнозу 124 тысячи", - сказала Фаевская.

Она пояснила, что на выплаты в 2020 году было направлено почти 7 млрд рублей. Согласно презентации к выступлению министра, в этом году планируется предусмотреть на выплаты около 5,8 млрд рублей, где около 3,1 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Как сообщали журналистам в пресс-службе Минтруда РФ, при установлении выплаты будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет. При этом семьи с новыми автомобилями не смогут получить соответствующую выплату.