Правкомиссия одобрила ужесточение ответственности за повторное вождение в пьяном виде

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, усиливающий ответственность за повторное вождение в пьяном виде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

В чем суть и зачем это нужно?

Платные вытрезвители. В чем суть и зачем это нужно?

"Если гражданин, имеющий судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь будет задержан за вождение в пьяном виде, к нему будут применяться повышенные санкции. Максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что на сегодняшний день существует двухступенчатая система наказания для пьяных водителей. "Первый раз человека наказывают по статье КоАП. Второй раз за подобное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция - до двух лет лишения свободы", - уточнил Груздев.

По его словам, практика показывает, что каждый пятый из осужденных за вождение в нетрезвом состоянии совершил преступление повторно. "В 2020 году доля лиц, совершивших повторные нарушения по статье УК 264.1, составила 20%, в 2019 году - 15%, а в 2018 году из осужденных только каждый десятый сел за руль пьяным, будучи уже когда-то судимым за такое преступление. Таким образом, процент серийных нарушителей ежегодно растет", - рассказал он.