В редакции "Новой газеты" не выявили опасных веществ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Газоанализаторы в ходе проверки не выявили ни одного опасного вещества на территории редакции "Новой газеты", которая заявила о распылении химических веществ. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Проведена проверка с использованием газоанализаторов. Они не зафиксировали никаких опасных веществ, включая хлор, аммиак, цианиды. Утечек газа также не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что замеры воздуха также будут произведены мобильной лабораторией. "Никаких угроз нет", - сообщили в экстренных службах.

Ранее "Новая газета" сообщила о резком химическом запахе в московской редакции издания в Потаповском переулке. По данным издания, неприятный запах почувствовали все посетители и сотрудники редакции и соседних организаций. Эвакуация сотрудников не проводилась.