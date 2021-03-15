Власти Петербурга сообщили о недостатке вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Недостаток первого компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" отмечается в Санкт-Петербурге, существующего запаса хватит на неделю. Город ожидает новых поставок, сообщили в понедельник в комитете по здравоохранению Петербурга.

"Петербург ждет поступления новой партии вакцины, благодаря которой будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации <…> Всего в городе доступны более 40 тыс. доз первого компонента "Cпутник V": при существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6-7 дней", - говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, сейчас можно сделать прививку более чем в 100 пунктах вакцинации, включая пункты в торговых центрах, где принимают без предварительной записи.

На прошлой неделе в комитете также сообщали, что первый компонент вакцины закончился в 16 стационарных пунктов, всего их 129. Людям предлагают перезаписаться в любой другой пункт. При этом проблем с наличием второго компонента нет.

Всего в Петербурге вакцинировано 306 878 человек, из них 200 575 полностью закончили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 381 518 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 329 952 человека, умерли 11 701. За последние сутки в городе выявили 933 случая заражения.