В Сочи горнолыжный сезон продлили до 10 мая

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Горнолыжный сезон продлили в Сочи до 10 мая из-за большого количества выпавшего в 2021 году снега, сообщили журналистам в пресс-службе курорта "Красная Поляна" в понедельник.

Зима в 2021 году в Краснодарском крае была непривычно морозной и снежной. Так, в январе синоптики зафиксировали температурный минимум за последние три года - похолодало до минус 17,5 градуса.

"Количества снега на трассах курорта достаточно для продления сезона катания до середины мая. До 10 мая включительно на курорте будут работать прокаты, инструкторы, ски-сервис и Академия райдеров для обучения детей", - говорится в сообщении пресс-службы курорта.

По прогнозам синоптиков, снегопады в горах ожидаются и в течение марта, снежный покров на горнолыжных трассах уже сейчас устойчивый как за счет прошедших зимой снегопадов, так и за счет системы искусственного оснежения.

Ранее сообщалось, что туристический поток в зимний сезон в Сочи вырос на 20% по сравнению с сезоном 2020 года, три горнолыжных курорта города приняли порядка 200 тыс. гостей, загрузка гостиниц и отелей на курорте остается высокой, на уровне 85%. Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.