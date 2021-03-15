Работа детских лагерей возобновится в Саратовской области с 17 марта

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Работа круглогодичных санитарно-оздоровительных детских лагерей, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновится в Саратовской области с 17 марта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"С 17 марта в Саратовской области возобновляется работа круглогодичных санитарно-оздоровительных детских лагерей при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что в регионе также возобновляется бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, гостиницах, домах отдыха и на курортах при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 52 205, выздоровели из них 46 979 человек.