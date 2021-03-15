В Геленджике оборудуют эксплуатационные скважины для решения проблемы дефицита воды

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края сочли экономически неэффективным использование программ опреснения в Геленджике для решения проблемы дефицита водоснабжения, в 2021 году будет проведено бурение новых эксплуатационных скважин, сообщил ТАСС в понедельник вице-губернатор края Александр Трембицкий.

В октябре мэр Геленджика Алексей Богодистов подписал протокол с представителями Минпромторга, компании "Концессия водоснабжения Геленджик" и предприятий, специализирующихся на технологиях опреснения, о внедрении опреснительной станции на курорте, где в 2020 году отмечалась трудная ситуация с водоснабжением из-за сильной засухи. Параллельно с этим специалисты Росгеологии с конца 2020 года вели поиск новых месторождений воды, по состоянию на январь 2021 года были пробурены три поисковые скважины.

"В Геленджике не будут использоваться программы опреснения, потому что это малый эффект при колоссальных затратах. Для получения того объема воды, который необходим городу, нужно потратить порядка 5 млрд рублей бюджетных денег, потом эта сумма ляжет в тариф, и он будет неподъемным для населения. При наименьших затратах сейчас ведется разработка нового месторождения и вода найдена", - сказал Трембицкий.

Он уточнил, что опытно-разведывательные скважины уже пробурены специалистами Росгеологии, ведется подготовка к бурению эксплуатационных скважин, работы будут проведены в 2021 году. По его словам, обнаруженных объемов воды будет достаточно, чтобы нивелировать имеющуюся проблему, основной задачей на 2021 год является недопущение введения графиков подачи воды, кроме того, продолжится разведка месторождений для поиска дополнительных ресурсов водоснабжения.

В 2020 году в Краснодарском крае была рекордная засуха, в ряде курортных городов, среди которых Геленджик и Новороссийск, в летний период действовали графики подачи воды населению.