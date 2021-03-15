Губернатор Вологодской области сообщил, что в регионе пройден пик безработицы

ВОЛОГДА, 15 марта. /ТАСС/. Пик безработицы в Вологодской области, который наблюдался в пандемию, преодолен. Впервые с марта прошлого года количество вакансий превысило число безработных, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Пик безработицы пройден. На сегодня количество вакансий превысило количество безработных - впервые с марта прошлого года. Сегодня количество вакансий составляет более 13,7 тыс., безработных - 13 615 человек. Сейчас задача - трудоустроить всех желающих через центры занятости населения, возвращаемся к нормальному функционированию экономики региона. Индекс ее закрытия - 0,1%, то есть 99,9% предприятий региона работают в штатном режиме", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По данным губернатора, численность безработных в третьем квартале 2020 года составила 33 109, а число вакансий не превышало 15 тыс. В прошлом году центры занятости Вологодской области посетили более 60 тыс. человек, число безработных резко выросло в пандемию, поэтому пришлось предоставлять дополнительные меры поддержки на федеральном и региональном уровнях, отметил руководитель региона.

"Увеличили размер пособия по безработице до уровня МРОТ, чего не было никогда в Российской Федерации. Почти 2 млрд рублей составили выплаты семьям с детьми, их получили почти 58 тыс. человек. Мы, понимая, что вырастет нагрузка на персонал в региональных центрах занятости, увеличили штатную численность на 50 человек, чтобы они смогли принять всех. Были организованы общественные, временные работы, они финансировались сначала из областного, затем из федерального бюджета. В них приняли участие более 4 тыс. человек. Это помогло финансово поддержать граждан. Сейчас обстановка нормализуется", - добавил глава региона.

На 15 марта в области подтверждено 41 146 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки продолжает снижаться и на понедельник составил 101 случай. Коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне ниже единицы - 0,92. Выздоровели 38 314 человек, умерли 855 пациентов. Моногоспитали загружены на 61%, сообщил губернатор.