МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в понедельник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил о том, что российскую вакцину "Спутник V" запросили в Евросоюзе. Об этом говорится в сообщении на сайте канала " Дума ТВ ".

Согласно тексту, Дамс отметил, что "вакцину "Спутник V" запросили в Европейском союзе". "Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", - приводит канал слова председателя ПАСЕ.

Как сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер, никаких переговоров с производителями "Спутника V" о закупке российской вакцины на данный момент нет. Представитель ЕК в очередной раз напомнил, что в настоящее время "Спутник V" не входит в европейский портфель вакцин. При этом, добавил он, "если страны-члены захотят расширить портфель, тогда это может обсуждаться".

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.