Власти опровергли сообщения о снятии картин на фем-выставке в Новосибирске из-за цензуры

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Новосибирские власти опровергли информацию об изъятии картин с изображением обнаженных женских тел на феминистской выставке в муниципальной галерее из соображений цензуры. Картины не попали на выставку из-за ограниченного количества мест в экспозиции, сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Как сообщало ранее интернет-издание "Тайга.инфо", участницы международной выставки "Феминистские транслокальности" обвинили новосибирскую муниципальную галерею "Арт Ель" в цензурировании работ. Как сообщали фем-активистки, из экспозиции изъяли плакаты с упоминанием ЛГБТ и картины с обнаженными женскими телами, несмотря на то, что вход на экспозицию был только для совершеннолетних.

"Когда они делали сам проект, две работы убрали из экспозиции, но не потому, что цензура, а потому что было много работ. Сейчас конфликт исчерпан", - сказала Терешкова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска, творческое пространство "Арт Ель" не является профессиональной выставочной площадкой для художников. "Прежде всего творческое пространство становится "стартом" для молодых людей от 14 до 35 лет, реализующих себя в области культуры и искусства", - пояснили в мэрии. В пресс-службе добавили, что процесс согласования работ, даты и периоды проведения выставок и иные вопросы согласовывались в рамках личных встреч между самими художниками и куратором творческого пространства "Арт Ель".