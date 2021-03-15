Департамент миграции МВД Литвы не разъяснил причину запрета на въезд Киркорову

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Департамент миграции МВД Литвы не разъяснил причину пятилетнего запрета на въезд певцу Филиппу Киркорову. Об этом ТАСС сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий его интересы.

"Причина запрета на въезд Филиппу Киркорову в Литву так и не ясна. Очевидно, песня "Зайка моя" может подорвать устои Вильнюса, а "Жестокая любовь" развалить армию Прибалтики", - сказал Добровинский.

В ответе департамента миграции МВД Литвы Добровинскому, который имеется в распоряжении ТАСС, не сообщили причину запрета Киркорову на въезд. В документе также указывается, что Киркоров не был уведомлен об этом решении, так как департаменту миграции не известно его место жительства. При этом данные были опубликованы на сайте департамента.

Ранее в Вильнюсском окружном административном суде сообщили, что пока не будут рассматривать жалобу Киркорова по запрету на въезд, поступившую 15 февраля, так как он не представил в суд само решение.

Киркоров 19 января был внесен в черный список на въезд в Литву департаментом миграции по ходатайству МИД балтийской республики. Внешнеполитическое ведомство утверждало, что своими поездками с концертами в Крым артист "распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине". По словам Добровинского, решение литовских властей будет обжаловано в судах Литвы и Европы. По его словам, заявители намерены отстаивать гражданскую позицию Киркорова с установкой на то, что "культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики".