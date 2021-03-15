Один из медиков в Норвегии умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

ХЕЛЬСИНКИ, 15 марта. /ТАСС/. Один из медиков, ранее госпитализированный после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, умер. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.

"В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер", - сказал он.

По его словам, во всех трех случаях речь идет "о редкой картине болезни" - "очень необычной комбинации низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний".

Мадсен указал, что сейчас на национальном и европейском уровне проводится исследование связи образования тромбов и вакцинации препаратом AstraZeneca. Он отметил, что все трое медиков были здоровы, однако больница пытается выяснить, были ли у трех больных какие-то схожие черты. Он добавил, что больше сообщений о подобных серьезных осложнениях в агентство пока не поступало.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca. В его пресс-релизе сказано, что в настоящее время ведется расследование всех подозрительных случаев, однако пока нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов.

На пошлой неделе Дания, Норвегия и ряд других стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.