ВЦИОМ: каждый восьмой россиянин намерен соблюдать Великий православный пост в этом году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Соблюдать Великий православный пост в этом году будут 13% россиян - на треть больше, чем в прошлом году (10%), следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в понедельник.

"Планируют соблюдать пост в этом году 13% россиян, чаще православные - 17%. Не будут соблюдать Великий пост 64% опрошенных, что на 5 п. п. меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Во время Великого поста россияне отказываются от алкоголя (21%), дурных мыслей (19%) и нецензурной лексики (18%), а также подают милостыню (19%) и посещают церковные службы (17%). Точную дату этого поста назвали 14% респондентов. "Также 16% знают, что он начинается после Масленицы. Что-то знают о Великом посте, но не смогли назвать точные даты, в которые он соблюдается, 51% опрошенных", - уточняется в опросе.

По данным ВЦИОМ, православные посты соблюдают 29% россиян. Женщины (33%) соблюдают их чаще, чем мужчины (23%), отмечено в исследовании.

Великий пост - самый строгий и продолжительный в православии - начинается для Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник, 15 марта (2 марта по старому стилю). В православии Великий пост делится на первые шесть недель и Страстную неделю (6 дней перед Пасхой). Для православных христиан во время Великого поста под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 5 марта 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.