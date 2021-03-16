Сессия "Формирование кадрового потенциала в сфере экологии". Видеотрансляция

пресс-служба Росатома

В рамках международного форума - выставки "Чистая страна" проходит сессия "Формирование кадрового потенциала в сфере экологии" - расширенное заседание попечительского и координационного совета федерального образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии".

В числе членов попечительского совета: вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев, председатель секции по промышленным отходам Научно-технического совета при Минпромторге России, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" Максим Корольков.

Среди членов координационного совета представлены ректор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Олег Афонин, ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач, ректор Удмуртского государственного университета Галина Мерзлякова, директор Курганского филиала ФШБОУ ВП "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" Валерий Яхонтов, ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков, директор УдмФИЦ УрО РАН, д.ф.-м.н. Михаил Альес, профессор Екатерина Демичева - директор по развитию АО "Русатом Гринвэй" (предприятие ГК "Росатом"), Елена Есина - президент ООРООС "РУСРЕЦИКЛИНГ".

По видеоконфренцсвязи подключатся Научно-технический совет при Федеральном экологическом операторе, Общественный совет Госкорпорации "Росатом" и Общественный совет Минприроды.

Проводит заседание директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом", председатель попечительского совета консорциума "Передовые экотехнологии" Андрей Лебедев.

Международный форум - выставка "Чистая страна" проходит в Технопарке Сколково с 16 по 18 марта.