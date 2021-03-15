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Пандемия COVID-19
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В Белоруссии началась вакцинация против COVID-19 препаратом китайской компании Sinopharm

Белорусские эксперты считают препарат качественным и безопасным

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса препаратом, разработанным китайской компанией Sinopharm, началась в понедельник в Белоруссии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап - вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 36-я поликлиника", - сказал он.

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Пандемия COVID-19
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