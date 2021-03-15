Кафе и ресторанам в Пензенской области разрешили возобновить работу ночью

ПЕНЗА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Пензенской области в понедельник сняли запрет на работу учреждений общепита и организацию зрелищно-развлекательных мероприятий в ночные часы, введенный в ноябре 2020 года. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

"Решением губернатора Пензенской области сняты ограничения в сфере общественного питания. Соответствующие изменения внесены в постановление о режиме повышенной готовности в понедельник, 15 марта", - сообщила Черемушкина.

Она отметила, что пункт постановления о запрете на организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг в сфере общественного питания с 23:00 до 06:00 утратил силу.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

По данным на 15 марта, в Пензенской области подтверждено 40 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 36 512 человек выздоровели, 474 пациента умерли.