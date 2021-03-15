В Ингушетии продлили ограничения до 15 апреля

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Введенные до 15 марта ограничения в Ингушетии в связи с пандемией коронавируса продлены еще на месяц. Соответствующий указ был подписан в понедельник главой республики Махмудом-Али Калиматовым, говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

22 октября указом главы региона в Ингушетии был введен режим повышенной готовности, которым до 1 декабря запрещалось проведение публичных и массовых мероприятий, работа культурно-досуговых и развлекательных учреждений была ограничена, также ограничена работа организаций общепита после 21:00 мск и проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м. 10 ноября был объявлен режим самоизоляции для людей, страдающих хроническими заболеваниями, и лиц старше 65 лет. 15 февраля ограничения были продлены до 15 марта с запрещением работы предприятий общепита после 23:00 мск и введением послаблений - разрешено проведение официальных мероприятий при соблюдении всех противоэпидемических требований

"Действующие в связи с распространением коронавируса на территории региона ограничения продлены до 15 апреля. Соответствующий указ подписан сегодня главой республики", - говорится в сообщении.

Как сообщается, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями также продлен до 15 апреля.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 12 новых случаев заражения, всего инфицировано 14 948 человек, из них 25 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 11 человек, из них один пациент - на аппарате ИВЛ. Умерли 178 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 216.