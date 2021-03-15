Германия приостановила применение вакцины от AstraZeneca

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Германия в качестве меры предосторожности приостановила применение вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минздраве ФРГ.

"Правительство ФРГ в качестве меры предосторожности приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca, следуя последней рекомендации Института имени Пауля Эрлиха (медицинский регулятор ФРГ)", - отметили в ведомстве. Как пояснили в Минздраве, регулятор ФРГ указал на необходимость проведения дополнительных исследований "после новых сообщений об образовании тромбозов мозговых вен" в связи с возможным применением препарата от AstraZeneca.

"Европейское агентство лекарственных препаратов примет решение, повлияют ли и как новые сведения на допуск вакцины", - указали в германском министерстве.