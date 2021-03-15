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Пандемия COVID-19
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Германия приостановила применение вакцины от AstraZeneca

Медицинский регулятор ФРГ указал на необходимость проведения новых исследований касательно возможных побочных эффектов в связи с применением препарата
© EPA-EFE/Sem van der Wal

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Германия в качестве меры предосторожности приостановила применение вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минздраве ФРГ.

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"Правительство ФРГ в качестве меры предосторожности приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca, следуя последней рекомендации Института имени Пауля Эрлиха (медицинский регулятор ФРГ)", - отметили в ведомстве. Как пояснили в Минздраве, регулятор ФРГ указал на необходимость проведения дополнительных исследований "после новых сообщений об образовании тромбозов мозговых вен" в связи с возможным применением препарата от AstraZeneca.

"Европейское агентство лекарственных препаратов примет решение, повлияют ли и как новые сведения на допуск вакцины", - указали в германском министерстве.

' ТАСС/Ruptly/Reuters'

11 марта датское управление здравоохранения сообщило о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Франция и Италия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
Минздрав Италии заявил, что такое решение принято из предосторожности "в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран"
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