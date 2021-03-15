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Пандемия COVID-19

Reuters: в ВОЗ изучают данные об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca

По данным организации, на данный момент нет доказательств того, что образование тромбов было спровоцировано прививкой AstraZeneca

ТАСС, 15 марта. Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучает данные об образовании тромбов у привившихся препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в понедельник информировало агентство Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

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"Как только ВОЗ получит полное понимание этих событий, результаты и любые маловероятные изменения нынешних рекомендаций будут немедленно сообщены общественности", - указано в письменном заявлении Линдмайера агентству.

Он отметил, что на данный момент нет доказательств того, что образование тромбов было спровоцировано прививкой AstraZeneca, и призвал продолжать кампании по вакцинации.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.

Сама AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.

Теги
ШвецияВеликобританияИрландияИсландияИталияНорвегияПандемия COVID-19
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