Reuters: в ВОЗ изучают данные об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca

ТАСС, 15 марта. Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучает данные об образовании тромбов у привившихся препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в понедельник информировало агентство Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

"Как только ВОЗ получит полное понимание этих событий, результаты и любые маловероятные изменения нынешних рекомендаций будут немедленно сообщены общественности", - указано в письменном заявлении Линдмайера агентству.

Он отметил, что на данный момент нет доказательств того, что образование тромбов было спровоцировано прививкой AstraZeneca, и призвал продолжать кампании по вакцинации.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.

Сама AstraZeneca в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. До этого ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призывали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.